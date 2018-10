Lio (DALS 9), sa rencontre avec Christian Millette : "J'ai eu envie de vomir"

Samedi 20 octobre 2018, Lio était la 4e personnalité à être éliminée de Danse avec les stars 9 sur TF1. Si la chanteuse a assuré ne pas en vouloir à l'émission (Pamela Anderson, blessée, a bénéficié d'un forfait exceptionnel lui permettant de ne pas être éliminable la semaine passée), elle a tout de même décidé de raconter les coulisses de sa participation sans langue de bois...

Interrogée par Toute la télé, la chanteuse de Banana Split a par exemple révélé qu'elle avait eu une réaction très bizarre – et un peu dégoûtante ! – lorsqu'elle a dansé pour la première fois avec son partenaire Christian Millette pendant les répétitions. "Dès nos premiers échanges, je me suis dit qu'il avait un cerveau connecté avec son coeur et une grande tenue, ce qui est bien vu que je suis une grande émotive", a-t-elle déclaré en préambule avant d'entrer dans le vif du sujet. "On a commencé à danser et lorsqu'il y a eu un rapprochement, j'ai eu envie de vomir. Je me suis aperçue que je n'étais plus capable d'une proximité avec un partenaire. Je suis tellement habituée à être seule (...) Etre à deux, je ne sais plus et je comprends pourquoi mes enfants me trouvent chiante."

Heureusement, une complicité s'est finalement installée entre Lio et Christian et l'ex-lolita s'est finalement ouverte à un rapprochement artistique. "Christian m'a aidé à me rendre compte que j'étais toujours devant. J'ai six enfants, je cours partout et je suis toujours à l'heure, car je supporte pas les gens en retard. Dans la danse, je cours toujours devant donc Christian m'a dit qu'il préférait que je sois en retard. Danse avec les stars est philosophique !", a-t-elle assuré.

