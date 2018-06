Lionel Chamoulaud quitte France télé : Une bombe de télé-réalité "très triste" !

Ce 10 juin 2018, Lionel Chamoulaud (58 ans) disait au revoir au tennis sur France Télévisions depuis Roland-Garros, après trente années de bons et loyaux services.

"C'est un moment qui est émouvant pour nous puisque c'est la dernière de Lionel. Vous le savez, Lionel on vous aime et vous allez nous manquer, ça c'est sûr. On avait tous envie de vous rendre un petit hommage, retracer votre carrière en quelques minutes. Je rappelle que les trente Roland-Garros que nous avons retransmis, vous les avez tous faits, tous commentés...", lançait ainsi l'animateur Laurent Luyat face au principal intéressé avant d'envoyer un magnéto (commenté par son jeune fils Elliot âgé de 10 ans) retraçant la carrière du journaliste sportif très apprécié du public de France Télévisions.

Mais depuis chez elle, une starlette de télé-réalité n'a pas hésité à manifester son émotion face à cette séquence. L'ex-candidate des Anges (NRJ12) Aurélie Preston a en effet réagi sur son compte Instagram très suivi : "Hommage à Lionel qui nous quitte, oh non ! C'était la voix du tennis quand même. Moi je suis trop triste, oh, petit Lionel..." Un message qu'elle avait également titré : "Oh non trop deg que Lionel arrête."

Récemment interrogé à propos de cette décision de quitter très prochainement France Télévisions, Lionel Chamoulaud avait expliqué à nos confrères du Parisien : "Je quitte France Télévisions en juin, à l'issue des 24 Heures du Mans ! Sans mélodrame ni claquement de porte puisque c'est moi qui ai pris cette décision. Je suis heureux d'avoir passé trente-sept ans dans cette entreprise où je suis entré en juillet 1981... pour deux mois ! (...) Ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. À mon retour du Dakar, c'est devenu une évidence. J'ai eu une chance incroyable de travailler avec Robert Chapatte, Roger Couderc et Thierry Roland, ces dinosaures qui ont inventé le sport à la télé."