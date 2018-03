Lionel Chamoulaud quitte France Télévisions : "Je ne pars pas à la retraite !"

C'est désormais officiel ! Lionel Chamoulaud (58 ans) a décidé de quitter France Télévisions après trente-sept années de bons et loyaux services en tant que journaliste sportif. Interrogé par nos confrères du Parisien, l'ex-animateur de Stade 2 a accepté d'en dire plus sur sa décision...

"Je quitte France Télévisions en juin, à l'issue des 24 Heures du Mans ! Sans mélodrame ni claquement de porte puisque c'est moi qui ai pris cette décision", a-t-il précisé d'entrée de jeu. Et le dynamique quinqua de poursuivre : "Je suis heureux d'avoir passé trente-sept ans dans cette entreprise où je suis entré en juillet 1981... pour deux mois ! (...) Ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. À mon retour du Dakar, c'est devenu une évidence. J'ai eu une chance incroyable de travailler avec Robert Chapatte, Roger Couderc et Thierry Roland, ces dinosaures qui ont inventé le sport à la télé."

Pour autant, Lionel Chamoulaud n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Il l'affirme, il a notamment envie de monter sa propre société de conseil et de coaching à destination, par exemple, des jeunes sportifs. Il ne ferme pas non plus la porte à quelques apparitions télé. "Si une chaîne me propose de présenter les Grands Chelems, pourquoi pas ? Mais je ne couvrirai pas des tournois toutes les semaines. (...) J'ai un fils qui a 10 ans et j'aimerais m'en occuper davantage que de mes aînés de 28 et 31 ans qui ont passé beaucoup de week-ends sans leur père", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, le 28 mars 2018.