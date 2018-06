Lionel Chamoulaud : Ses adieux à Roland-Garros, son fils lui rend hommage !

Voici une page qui se tourne... Après trente-sept ans de bons et loyaux services, Lionel Chamoulaud a décidé de quitter France Télévisions. Son départ a été officialisé en mars 2018 ! Avec la finale de Roland-Garros – qui a été remportée par Rafael Nadal le 10 juin dernier, le journaliste sportif animait son tout dernier tournoi de tennis.

C'est à la fin de Stade 2 sur France 2 que Lionel Chamoulaud a fait ses adieux aux téléspectateurs. Également ému, son collègue Laurent Luyat a tenu à ce qu'il termine l'émission : "Mon cher Lionel, c'est ta dernière et je n'avais pas envie de clore l'antenne ici, j'ai envie que ça soit toi qui le fasses." Enchaînant les embrassades, le journaliste sportif s'est lancé : "Merci pour tout à vous les amis, c'était un vrai bonheur. Je ne sais plus si je sais très bien le faire mais je vais essayer de rendre l'antenne en vous disant que c'était encore quinze jours de bonheur, multipliés par trente : faites le calcul chez vous. Bonne soirée, merci de votre fidélité et on se retrouvera peut-être ailleurs. En tout cas, restez fidèles à France Télévisions et au tennis. Je vous embrasse tous très fort."

Avant le match, c'est le fils de Lionel Chamoulaud, Elliott (10 ans), qui a rendu hommage à son père durant une retrospective de sa carrière : "C'est ce jour-là que papa a décidé d'arrêter et c'est tant mieux. Je vous l'ai prêté assez longtemps ! Alors mon papa, maintenant, je le reprends." Rafael Nadal a également voulu remercier le journaliste sportif pour son travail après lui avoir dédicacé une raquette XXL. "Merci beaucoup Lionel, je te souhaite le meilleur pour ce qui t'attend", a-t-il déclaré.