Lionel Messi à la fête avec ses garçons, le petit Ciro (1 an) trop mignon !

Si le Paris Saint-Germain a bu samedi 27 avril 2019 le calice d'une saison ratée jusqu'à la lie, dépossédé de la Coupe de France par le Stade Rennais, le FC Barcelone, qui lui a laissé de mauvais souvenirs en Ligue des Champions, était ce jour-là à la fête : Lionel Messi et ses coéquipiers ont décroché grâce à une victoire 1 à 0 contre Levante un nouveau sacre en Liga, le championnat d'Espagne.

A trois journées de la fin, il a suffi d'un nouveau but de l'attaquant argentin superstar, sorti du banc des remplaçants à la mi-temps, pour clore définitivement les débats et s'assurer d'un 26e titra national (le huitième en onze saisons), puisque le deuxième du classement, l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann, est irrémédiablement distancé d'un point de vue mathématique (83 points contre 74).

Alors que les Blaugrana doivent désormais se concentrer sur leur joute européenne de mercredi 1er mai (match retour une semaine plus tard) contre Liverpool, ils ont pris le temps de célébrer ce nouvel accomplissement et de soulever le trophée de la Liga. Lionel Messi, qui disputait son 450e match sous le maillot du Barça et a inscrit son 34e but cette saison en Liga, a été rejoint sur la pelouse par ses trois enfants, Thiago, Mateo et Ciro, respectivement nés en 2012, 2015 et 2018 de son mariage avec Antonella Roccuzzo. Les deux plus grands ont sauté au cou de leur papa et ont pu apprécier, après avoir soulevé la coupe, un spectacle musical ponctué d'un feu d'artifice, tandis que le benjamin, Ciro, tout juste âgé d'un an, observait cette effervescence avec de grands yeux tout ronds. Des instants magiques que l'Argentin a fait durer sur Instagram, où il a partagé des images réalisées par le photographe officiel du club catalan, Miguel Ruiz.

Ce n'est peut-être pas la dernière fois de cet exercice 2018-2019 que le public assiste à de telles scènes, puisque le FC Barcelone pourrait comme en 2015 réaliser le triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions, cette dernière étant le plus grand désir de Messi. Lequel, joueur le plus titré de l'histoire du Barça avec 34 trophées (et pas loin du record absolu détenu par Ryan Giggs : 36 titres avec Manchester United), devrait aussi recevoir dans quelques semaines son sixième trophée de "pichichi", dévolu au meilleur buteur de la Liga, dont il est le meilleur buteur historique avec 417 réalisations.