Lionel Messi bientôt papa pour la 3e fois : Sa femme Antonella est enceinte

"Une famille à cinq", c'est avec cette légende on ne peut plus explicite et une photo qui l'est tout autant que la ravissante et pulpeuse Antonella Roccuzzo vient d'annoncer qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Âgée de 29 ans, la belle Argentine a posté une photo le 15 octobre sur laquelle elle pose en compagnie de son célèbre mari, la star du football Lionel Messi, ainsi qu'avec leurs deux enfants, Thiago (4 ans) et Mateo (2 ans). L'attaquant vedette du FC Barcelone pose une main sur le ventre de sa maman, tout comme leurs deux garçons. L'heureuse famille ne cesse de recevoir des messages de félicitations depuis la révélation de cette grande nouvelle.