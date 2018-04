Lionel Messi dévoile l'adorable bouille de son troisième fils

A seulement 30 ans, Lionel Messi est déjà papa de trois enfants, trois fils. Le dernier d'entre-eux a rejoint la famille du célèbre footballeur argentin le 10 mars dernier, un petit Ciro. Le prénom du baby boy avait été dévoilé par ses parents quelques semaines avant sa naissance.

Trois semaines après la venue au monde de leur fils, Lionel Messi et sa ravissante femme Antonella Roccuzzo qu'il a épousée en juin 2017 dans sa ville natale de Rosario, en Argentine, ont dévoilé pour la toute première fois son visage. C'est au cours d'un dimanche en famille organisé dans leur maison de Castelldefels, située à 20 minutes de Barcelone, que l'attaquant star du Barça et son épouse ont partagé plusieurs photos sur leurs pages Instagram.

Si Antonella Roccuzzo n'a publié qu'une seule photo à cinq lors de la célébration de Pâques, Lionel Messi, lui, s'est montré plus généreux avec ses 89,3 millions d'abonnés. Le coéquipier de Gerard Piqué s'est ainsi dévoilé avec ses trois fils, Thiago, 5 ans, Mateo, 2 ans, et donc Ciro, soigneusement enveloppé dans une couverture bleue. Lionel Messi a également posé avec ses deux parents, son père Jorge Horacio Messi, avec qui il a été condamné à 21 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale en juillet 2016 et sa mère Celia Maria Cuccittini.