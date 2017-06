Lionel Messi en vacances avec sa pulpeuse Antonella, torride en bikini

D'ici à la fin du mois, Lionel Messi et sa belle Antonella Roccuzzo seront mari et femme. En couple depuis 2008, parents de deux garçons, Thiago (4 ans) et Mateo (1 an et demi), l'attaquant star du FC Barcelone vainqueur de la Coupe du Roi et sa fiancée s'uniront le 30 juin prochain à Rosario, la troisième ville d'Argentine dont ils sont tous les deux originaires.

En attendant de s'envoler pour l'Amérique latine, les futurs mariés profitent de quelques jours de vacances du côté des Baléares. D'abord repérés à Ibiza – où Mathieu Valbuena a été repéré en charmante compagnie le week-end avant son départ pour la Turquie –, Lionel Messi et sa charmante Antonella ont embarqué sur un magnifique yacht qui a jeté l'ancre au large de Formentera. Accompagnés de leurs deux enfants, les tourtereaux ont partagé la location du luxueux bateau avec deux autres couples, son coéquipier du FC Barcelone Luis Suárez et sa femme Sofia Balbi et son ex-coéquipier espagnol Cesc Fàbregas et sa compagne Daniella Semaan.

Fou amoureux de sa fiancée, torride dans un bikini dont le bas noir ne recouvrait pas l'intégralité de son pulpeux fessier, Lionel Messi lui a adressé une déclaration d'amour sur sa page Instagram. En plus de partager une rare photo de couple prise sur le yacht, le quintuple Ballon d'or a posté le message suivant : "Vacances !!!! Rien n'est plus incroyable que nous... Je t'aime."