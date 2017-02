Lionel Messi : Ses voisins trop bruyants, il trouve une solution radicale...

Lionel Messi n'aime pas être dérangé, qu'importe s'il faut mettre la main au portefeuille pour pouvoir être au calme. C'est ce que vient de révéler l'un de ses coéquipiers du FC Barcelone, Ivan Rakitic.

Au cours d'une interview accordée au média croate Novi List, le footballeur de 28 ans a livré plusieurs anecdotes sur ses partenaires, l'une d'entre elles concerne Lionel Messi. À en croire Ivan Rakitic, le quintuple Ballon d'or n'aurait pas apprécié d'être dérangé par ses voisins particulièrement bruyants. À tel point que le célèbre attaquant argentin de 29 ans aurait acheté leur maison. "Je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins, contrairement à Messi, qui a dû acheter la maison de son voisin parce qu'il était trop bruyant", a confié Ivan Rakitic, propos repris par Marca.

Si Lionel Messi aspire au calme, c'est parce qu'il n'est lui-même pas du genre fêtard mais plutôt posé, à la maison avec sa ravissante compagne Antonella Rocuzzo et leurs deux fils Thiago et Mateo. "Le monde entier fait des histoires de Messi, Suarez et Neymar, mais ces gars sont comme tout le monde. Il n'y a rien de spécial à leur sujet. La majorité des joueurs du Barça, y compris Messi, Suarez ou moi-même, sommes très famille et évitons les fêtes et les bars", a commenté Ivan Rakitic.

Fier de son petit Mateo, qui a bien grandi

Le 11 septembre 2015, Lionel Messi et Antonella Rocuzzo accueillaient leur deuxième enfant, offrant ainsi un petit frère à leur fils aîné Thiago. Un an et demi plus tard, Mateo tient debout et sait reproduire des chorégraphies.

La preuve avec la toute dernière vidéo partagée par Lionel Messi sur Instagram, qui ne peut cacher sa fierté. On y découvre son fils adorable devant un écran géant de télévision, reproduisant à la perfection les gestes de personnages animés chantant en anglais. Sans risque de gêner les voisins, puisqu'il n'y en a plus.

En plus de savoir danser, Mateo sera probablement bilingue.