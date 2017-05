Lionel Messi : Son incroyable sosie prêt à lui voler la vedette !

Il n'est pas originaire d'Amérique du sud mais d'Iran. Lorsque Reza Parastesh enfile, comme Lionel Messi, le maillot du FC Barcelone ou celui de l'Argentine, c'est l'euphorie assurée. La ressemblance est si troublante et perturbante que la police est parfois obligée de s'en mêler pour calmer l'ardeur des fans qui ne voient pas la différence entre la star du foot et son sosie.

C'est ce qui s'est passé le week-end dernier lorsque le sosie de Messi a été assailli dans les rues d'Hamadan, ville de plus de 500 000 habitants située dans l'ouest de l'Iran. Encerclé par des fans qui espéraient tous repartir avec un selfie avec la prétendue star du ballon rond, l'étudiant de 25 ans a été extirpé de la foule par la police avant d'être conduit au poste et de voir sa voiture confisquée.

Le buzz autour de Reza Parastesh a débuté plusieurs mois en arrière, lorsque son père l'a poussé à poser avec le maillot de l'attaquant du FC Barcelone, envoyant les photos aux médias sportifs. Très rapidement sollicité pour des interviews, le jeune Iranien n'a pas tardé à se prendre au jeu, taillant sa barbe et coupant ses cheveux comme Lionel Messi pour une ressemblance encore plus frappante. "Les gens me voient vraiment comme le Messi iranien et veulent que j'imite tout ce qu'il fait. Lorsque je sors quelque part, les gens sont stupéfaits, témoigne-t-il à l'AFP. Je suis ravi de voir que je les rends heureux (...) Ça me donne beaucoup d'énergie." Reza Parastesh se verrait même aller encore un peu plus loin en remplaçant le champion argentin si besoin : "En étant le meilleur footballeur de l'histoire, il a clairement trop de choses à gérer. Je pourrais être son représentant lorsqu'il est débordé."

Le compagnon de la très charmante Antonella Roccuzzo, qu'il épousera dans quelques semaines, n'a pour l'instant pas pris contact avec son sosie pour s'offrir ses services... ou simplement le faire rêver le temps d'une rencontre bien réelle.