Lionel Messi : Vacances de rêve en famille... À un détail près !

Retour au pays pour les fêtes de fin d'année. Alors qu'il vit en Espagne la majeure partie du temps, puisqu'il joue sous les couleurs du Barça, c'est avec un immense bonheur que l'Argentin Lionel Messi a passé quelques jours sur ses terres avec sa petite famille.

Suivi par plus de 62,2 millions d'abonnés sur Instagram, le célèbre attaquant de 29 ans n'a pas manqué de leur souhaiter une très bonne année 2017 en partageant une photo de lui entouré de sa compagne, la jolie Antonella Roccuzzo, et de leurs deux garçons, Thiago (4 ans) et Mateo (1 an).

En mode détente, se baignant dans une piscine à débordement, Lionel Messi espérait sans nul doute nous faire rêver. Ce fut presque le cas, jusqu'à ce que l'on découvre un énorme cargo en arrière-plan. Le charme est rompu...