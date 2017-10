Lionel Richie : Sa fille Sofia en couple avec Scott Disick, il n'approuve pas !

Sofia Richie (19 ans) et Scott Disick (34 ans) sont en couple et ne se cachent plus. Une nouvelle romance qui déplaît fortement à Lionel Richie. Membre du jury de la nouvelle saison d'American Idol qui signe son grand retour avec la participation de Katy Perry, le célèbre chanteur américain de 68 ans s'est confié sur les amours de sa fille.

Interrogé sur le sujet par Us Weekly lors des auditions organisées à New York le 4 octobre, l'interprète du tube Hello n'a pas caché son inquiétude. "Si je suis sous le choc ?", a d'abord régi l'artiste, hébété. "Vous plaisantez, j'ai peur à en mourir", a-t-il ajouté, visiblement pas du tout heureux de savoir que sa petite Sofia fricote avec le père de famille et ex-compagnon de Kourtney Kardashian connu pour ses nombreux déboires et ses passages à répétition en cure de désintoxication.

Après plusieurs semaines de rumeur, Sofia Richie et Scott Disick ont officialisé leur histoire à l'occasion d'une grande fête organisée à Miami à la fin du mois de septembre. Installés côte à côte, les tourtereaux avaient échangé plusieurs baisers langoureux avant de déguster un dessert sur lequel était écrit "Félicitations Scott et Sophia (sic)". Pas de grandes nouvelles à fêter hormis l'exposition au grand jour de leur amour. C'est à cette occasion que le couple avait rendu son histoire publique sur Instagram... Lionel Richie ne faisait sûrement pas partie des invités.

Le coeur de Sofia Richie est depuis partagé entre deux hommes, son papa et son compagnon. Sa page Instagram en témoigne. Le mannequin en pleine ascension alterne photos de Scott Disick, posant dans ses bras, et des images de Lionel Richie, dont elle est très fière pour sa participation à American Idol. Il faudra sans doute attendre un peu pour la photo de famille à trois n'est pas pour tout de suite !