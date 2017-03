Lisa Azuelos, maman bientôt solo : "C'est l'année du nid vide, ils s'en vont"

Le temps passe mais les moments de joie et de complicité sont toujours aussi nombreux. À 51 ans, Lisa Azuelos peut se targuer d'être une mère très épanouie avec ses trois enfants, aujourd'hui tous devenus adultes. Avec son ex-mari, le réalisateur Patrick Alessandrin, la réalisatrice des films Comme t'y es belle !, LOL et plus récemment Dalida a deux filles et un garçon : Carmen (25 ans), Ilan (19 ans) et Thaïs (18 ans).

Dans un entretien accordé cette semaine au magazine Nous deux, celle qui est également productrice s'est brièvement confiée sur sa progéniture, ses "poussins qui commencent à avoir de vraies plumes", expliquant notamment qu'elle souhaitait profiter d'eux le plus souvent possible pour la simple et bonne raison que les deux derniers quitteront bientôt le domicile familial. "C'est l'année du nid vide, tout le monde s'en va, je suis super contente et c'est le sujet de mon prochain film. Étrange la vie, non ? On les éduque pour qu'ils nous quittent...", a-t-elle déclaré.

Nostalgique mais loin d'être dans le regret, Lisa Azuelos est très proche de ses enfants. "Chez nous, c'est la maison du bonheur, il y a une ambiance particulière, une joie de vivre, des amis et des rires !", a-t-elle ajouté. Preuve en est avec les photos qu'elle distille parfois sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, la cinéaste s'est en effet saisie de son compte Instagram pour diffuser des clichés pris lors de ses dernières vacances en Inde avec ses deux filles. Un trio soudé mais surtout radieux !