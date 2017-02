Lisa-Marie Presley, son mari accusé de pédophilie: Et leurs filles dans tout ça?

La fille d'Elvis Presley, Lisa-Marie, est au coeur d'un bien sordide divorce avec son mari Michael Lockwood, sous le coup d'une enquête depuis qu'elle a découvert des photos et vidéos d'enfants compromettantes et "indécentes" dans son ordinateur.

La semaine passée, de nouvelles accablantes révélations ont émergé concernant le musicien de 55 ans, qui se dispute depuis plusieurs mois avec sa femme de 49 ans, dont il s'est séparé l'été dernier citant "des différends irréconciliables". En attendant que la police de Beverly Hills mène l'enquête pour tirer au clair toute cette affaire, se pose la question de la garde des enfants que le couple a eus : les jumelles Finley et Harper, âgées de 8 ans.

Contrairement à ce qui avait été annoncé par la presse, leur grand-mère Priscilla Presley est sortie du silence pour commenter les rumeurs qui les disent sous la surveillance des services sociaux. "Il y a beaucoup de bruits qui courent mais énormément de désinformation et d'inquiétude, mais laissez-moi vous dire une chose... Les filles n'ont pas été placées dans une famille d'accueil et ça ne sera jamais le cas. Elles sont avec moi et le resteront jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Du fond du coeur, merci à tous pour votre soutien quotidien", a-t-elle écrit sur sa page Facebook lundi 20 février.

La situation pourrait bien s'éterniser si l'on en croit Michael Lockwood, qui s'est exprimé après les déclarations fracassantes de sa future ex-femme. "Ce n'est pas la première fois en dix ans de mariage que je fais l'expérience de son manque d'honnêteté. Comme la cour ne tardera pas à en juger, elle a beaucoup de mal à assumer ses torts. Je ne dirai rien de plus pour l'instant, contrairement à elle. Les accusations qui pèsent sur nous deux restent à prouver", a-t-il fait savoir par le biais d'un communiqué de presse. Le divorce risque bien de traîner en longueur et les petites filles sont les premières à en faire les frais.