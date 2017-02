Lisa Marie Presley : Son mari soupçonné de pédophilie, elle se dit "horrifiée"

Ce sont des révélations extrêmement graves et compromettantes qui suggèrent une tout autre facette du musicien Michael Lockwood. Selon les informations rapportées vendredi 17 février par le Daily Mail, l'époux de Lisa Marie Presley est actuellement sous le coup d'une enquête après que la fille d'Elvis Presley a découvert des photos et des vidéos d'enfants particulièrement "inquiétantes" et "indécentes" sur l'ordinateur de celui-ci.

C'est la fille du King qui a elle-même fait cette glaçante confession, admettant qu'elle avait immédiatement contacté les autorités en comprenant que son futur ex-mari était potentiellement un danger pour les mineurs. Au total, près d'une centaine de disques durs et documents ont été saisis par la police de Beverly Hills, qui est actuellement en train d'analyser les données. "J'étais choquée et horrifiée et malade. J'ai compris qu'il y avait également une investigation dans le Tennessee [où résidait autrefois la famille, NDLR] en rapport aux photos et aux vidéos que j'ai découvertes. Je n'ai aucune idée de ce qui peut se trouver sur ces appareils et je redoute qu'il y ait plus d'images et de preuves dessus", a-t-elle déclaré dans des documents officiels que s'est procurés le Daily Mail.

Les fillettes de l'ex-couple confiées à la garde des services sociaux

La star de 49 ans avait épousé le musicien de 55 ans en 2006 lors d'une luxueuse cérémonie célébrée à Kyoto, au Japon. Le couple, qui est parent de jumelles âgées 8 ans, Finley et Harper, avait annoncé sa rupture en juin dernier, citant des "différends irréconciliables". Après cette séparation, Lisa Marie Presley (qui est également connue pour avoir épousé Michael Jackson en 1994 et Nicolas Cage en 2002) avait choisi de déménager en Californie.

Depuis plusieurs mois, les futurs ex-époux se déchirent autour de l'argent. Alors qu'ils avaient pourtant signé un contrat prénuptial, Michael Lockwood réclame une grosse pension alimentaire à sa femme, laquelle refuse de lui céder un centime, prétextant avoir dilapidé la quasi totalité de sa fortune autrefois estimée à 300 millions de dollars. Dans ses documents, Lisa Marie Presley affirme par ailleurs qu'elle est aujourd'hui obligée de vivre chez sa fille aînée, la comédienne Riley Keough (27 ans), et que ses nombreuses dettes ont été provoquées par des actions malveillantes de la part de Michael Lockwood et son ancien manager.

Conséquence dramatique de ces soupçons de pédophilie, les enfants de Lisa Marie Presley et Michael Lockwood ont été provisoirement éloignés de leurs parents et placés sous la surveillance des services sociaux. Une audience fixée au mois de mars devrait déterminer ce qu'il adviendra de la garde d'Harper et Finley.

S.L.