Lisandro Cuxi face à l'annulation de la tournée The Voice : "Je suis triste..."

Lundi 26 juin 2017, quelques semaines après le sacre de Lisandro Cuxi dans The Voice 6 sur TF1, nous apprenions que la traditionnelle tournée d'été du télé-crochet était purement et simplement annulée faute d'engouement suffisant de la part du public.

Ce mardi, le grand gagnant de la compétition a décidé de nous faire part de sa déception sur sa page Facebook. "La CuxiArmy, j'ai appris hier soir que la tournée The Voice est interrompue parce que les producteurs ne s'en sortent pas ! Je suis triste pour eux, car ils nous avaient permis de faire un beau spectacle de qualité et comme on s'entend tous bien, on s'éclatait vraiment et ça se ressentait sur scène ! Mais la loi financière étant prioritaire, ils sont obligés d'arrêter. Je les remercie du fond du coeur d'avoir essayé de faire si bien !", a-t-il commencé. Et de poursuivre en tentant de positiver : "Mise à part la déception de laisser mes potes de l'aventure The Voice et le fait de ne pas pouvoir venir vous rencontrer tout de suite dans vos villes, je vais au moins pouvoir prendre le temps de préparer plus tranquillement mon premier album, qui me permettra, je l'espère, de venir vous voir au plus vite grâce à mes propres concerts ! À très vite !"

C'est par le biais d'un communiqué de presse que la production de la tournée d'été de The Voice avait fait savoir au grand public que Lisandro, Audrey, Shaby, Nicola Carvallaro, Lucie, Vincent Vinel, Ann-Shirley ou encore Matthieu ne se produiraient plus ensemble sur scène. "Pour des raisons indé­pen­dantes de notre volonté et compte tenu du contexte lié à la succes­sion des atten­tats en France, nous nous voyons, faute de public suffi­sant, dans l'obli­ga­tion d'ajour­ner la suite prévue pour la tour­née The Voice. La grande qualité du show que nous propo­sons au public depuis le 18 juin dernier et les coûts impor­tants liés à cette produc­tion nous obligent à prendre cette diffi­cile déci­sion que nous déplo­rons", expliquait la production.