Lisandro Cuxi (The Voice 6), heureux : "J'ai retrouvé mon père !"

En juin dernier, Lisandro Cuxi devenait le 6e gagnant de The Voice (TF1). Grâce à cette victoire, l'ex-Talent coaché par M. Pokora a pu sortir son premier single intitulé Danser mais ce n'est pas tout... Il a pu renouer avec son père qu'il ne voyait plus !

C'est ce que le jeune chanteur de 18 ans a confié à nos confrères de Télé Loisirs ce jeudi 14 septembre. Depuis qu'il a repris Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero durant les live du populaire télé-crochet, tout a changé avec son paternel. "Mon père était très ému en l'écoutant. Depuis la demi-finale de The Voice, nous sommes redevenus proches. Grâce à l'émission, j'ai retrouvé mon père. Je suis enfin heureux", a-t-il avoué.

Désormais, Lisandro Cuxi peut se consacrer à 100% à sa carrière musicale prometteuse. Il envisage même d'enregistrer un duo avec son ancien coach ! "Avec M. Pokora, on s'est croisés cet été à Saint-Tropez. Il a pris de mes nouvelles et m'a donné des conseils pour mon début de carrière. Il me soutient énormément, à la fois humainement et artistiquement. Et on chantera sans doute en duo sur mon prochain album", a-t-il commenté avec satisfaction.

Une carrière à suivre de près donc...