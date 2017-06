Lisandro (The Voice 6), sa soeur Soraia éloignée de lui : "On le vit très mal"

Samedi 10 juin, nous saurons qui de Lucie, Vincent Vinel, Nicola Cavallaro ou Lisandro Cuxi sera désigné comme le grand gagnant de The Voice 6 sur TF1 après une longue compétition artistique. À quelques heures du verdict, Soraia Ramos, la grande soeur de Lisandro (17 ans), a accepté de prendre la parole !

Interrogée par nos confrères de Public, la chanteuse de 24 ans établie en Suisse s'est confiée sur leur parcours et leur relation : "Nous sommes nés et avons grandi au Portugal. Lisandro et moi avons la même mère mais pas le même père. Ensuite, je suis partie vivre en Suisse et lui, à Cannes. Bien que l'on ait sept ans d'écart, on est ultracomplices et on vit très mal cette distance qui nous sépare. Chaque fois que je quitte Cannes, Lisandro a les larmes aux yeux."

Ensuite, questionnée sur la relation qu'entretiennent Lisandro et son père – une relation mise en scène dans The Voice à l'occasion d'une reprise de Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero –, Soraia a expliqué : "Son papa habite aussi à Cannes, donc il le voit. Ils se parlent, ne sont pas fâchés, mais disons qu'ils n'ont pas le lien qu'un père et un fils devraient entretenir. Je ne sais pas pourquoi. Lisandro ne m'en parle jamais, mais je sais qu'il le vit plutôt mal."

Enfin, concernant son pronostic à la veille de la grande finale de The Voice, la grande soeur du finaliste coaché par M. Pokora a lâché : "Lisandro peut sans aucun doute gagner The Voice ! Il a toujours été sauvé par le public. Je vois bien une battle ultime entre Lisandro et Vincent Vinel."

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.