Liv Tyler, 40 ans et 2 enfants : Au top en lingerie sexy !

Elle est tout simplement magnifique ! Liv Tyler est l'égérie d'une nouvelle collection automne/hiver pour la marque Triumph nommée Essence. À l'instar de Julianne Moore, qui a pris part à l'expérience du haut de ses 56 ans pour la collection Florale et affiche une sensualité incroyable, la fille de Steven Tyler a assuré le spectacle. À 40 ans, après deux grossesses, l'actrice vue dans Le Seigneur des Anneaux a pris la pose pour la célèbre marque de lingerie et se met en scène dans des tenues on ne peut plus sexy. Et elle est cannonissime !

Dans ses ensembles noirs, entre broderies et dentelle stretch mettant en avant son fessier et sa poitrine, Liv pose tout sourire, radieuse. Son regard bleu profond aimante autant que les beaux dessous de la marque Triumph, qu'elle sublime. Qui mieux qu'elle aurait pu incarner une collection qui se veut sophistiquée et glamour. Le tout pour un prix plutôt accessible, entre 54,95 euros pour un haut et 39,95 euros pour un bas.

Dans la même veine, Julianne Moore a posé pour la collection Florale, magnifiquement décorée d'une dentelle stretch ornée de somptueux pivoines, associée à du tulle de haute qualité. L'actrice oscarisée s'affiche divinement belle pour le modèle Peony Florale. Elle a également pris la pose pour le modèle Dahlia Florale, "la quintessence du design de soutien-gorge, avec une fabrication raffinée et des détails étudiés", nous dit Triumph. Pour ce dernier modèle, il vous en coûtera un peu plus de 150 euros pour un ensemble, contre 119 euros pour un body Peony.