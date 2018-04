Liv Tyler : Quadra irrésistible en lingerie

Au cinéma, Liv Tyler se fait rare (elle joue néanmoins dans les séries The Leftovers et Gunpowder). À défaut d'un retour en salles, elle gâte ses admirateurs avec une nouvelle série de photos sexy. L'actrice de 40 ans est irrésistible en lingerie et elle en a bien pris la mesure...

Début de printemps oblige, les marques dévoilent les images de leurs nouvelles campagnes publicitaires ! Liv Tyler figure sur celle de Triumph, sa deuxième pour la griffe allemande dont elle est devenue l'égérie en automne.