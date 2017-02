Liv Tyler splendide sans maquillage avec ses adorables Sailor et Lula

Liv Tyler est de retour au bercail ! L'interprète d'Arwen dans la trilogie du Seigneur des Anneaux a retrouvé sa petite famille après un séjour sous le signe de l'amour à Paris.

Son fiancé David Gardner lui a fait la surprise de l'emmener dans la Ville Lumière pour la Saint-Valentin où, malin, il a réussi à allier l'utile et l'agréable. "J'ai dit à ma magnifique femme que je l'emmenais dans deux des villes les plus romantiques au monde... Paris et Barcelone. Nous voilà donc au match qui oppose le PSG à Barcelone : la meilleure St-Valentin possible", a-t-il plaisanté sur les réseaux sociaux le 14 février.

La jolie brune de 39 ans, photographiée tout sourire dans les tribunes du stade, est restée bonne joueuse, mais semblait ravie de rentrer retrouver ses enfants à New York, où elle réside avec son chéri. "C'est le week-end ! Trop d'amour mais je suis très fatiguée, je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Je suis comblée même si c'est un challenge et inspirant d'être une maman. On en apprend tous les jours", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle au naturel, avec ses deux plus jeunes bambins dans les bras.

Rappelons que la fille du chanteur d'Aerosmith Steven Tyler et de la belle Bebe Buell a eu l'adorable Sailor (2 ans) ainsi que la petite Lula (7 mois) avec l'agent de stars Dave Gardner, qui est lui aussi papa d'un grand Grey (12 ans), né de son précédent mariage avec l'actrice Davinia Taylor. Liv de son côté a aussi eu un enfant de son premier mariage avec le rockeur Royston Langdon : un garçon prénommé Milo, âgé de 12 ans.

Nul doute que cela ne doit pas être de tout repos pour l'égérie des parfums Givenchy, qui élève sa petite famille dans la Grosse Pomme. Bien qu'elle se soit dite épuisée par la maternité, la bombe sans maquillage est apparue radieuse et divine. Une fraîcheur digne de celle de ses débuts dans le film Beauté Volée.