Liz Carr : La star handicapée attaquée dans Londres par un homme armé de ciseaux

Clouée dans un fauteuil roulant depuis l'âge de 7 ans en raison d'une maladie rare, l'arthrogrypose multiple congénitale, qui affecte les articulations et lui a donné ce visage particulier, Liz Carr a été jeudi 10 août 2017 la victime d'une agression en pleine rue.

Connue outre-Manche autant pour son rôle de Clarissa Mullery dans Silent Witness, série policière phare de la BBC (qui fut diffusée en France sous le titre Affaires non classées sur TF1 et D8), que pour son engagement en tant qu'activiste en faveur des droits des personnes handicapées, l'actrice de 45 ans a été assaillie par un homme d'une vingtaine d'années armé de deux paires de ciseaux aux abords de la gare d'Euston Station, dans le centre de Londres.

Transportée en urgence dans un hôpital voisin, son état n'inspirait heureusement pas d'inquiétude et, ne souffrant que de blessures superficielles, elle a pu regagner son domicile, où elle se rétablit actuellement. L'issue aurait pu être dramatique car les coups avaient été portés à la tête... Également touchée par l'agresseur, la femme qui poussait son fauteuil a elle aussi reçu des soins : en voulant défendre Liz, elle s'était retrouvée avec un doigt cassé et des coupures sans gravité.

L'incident s'est produit peu après 20h et la police, lors de son intervention sur les lieux, a pu appréhender l'auteur de l'attaque, arrêté pour coups et blessures et placé en détention sous le régime du Mental Health Act, dispositif législatif qui régit la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Plus de peur que de mal au final, mais pas mal de peur quand même, ainsi que l'a confié au tabloïd The Sun un proche de la star : "Ce fut une expérience terrifiante pour Liz. On la poussait dans son fauteuil roulant quand ce jeune homme armé de deux paires de ciseaux s'est dirigé vers elle. Il y avait du sang partout, mais elle a eu beaucoup de chance que la blessure ne soit qu'une égratignure à la tête et qu'elle n'ait pas été plus sérieusement blessée. Fidèle à elle-même, Liz fait face courageusement", a-t-il témoigné.

Figure du stand-up réputée pour son franc-parler et venue à la comédie après ses 30 ans, Liz Carr a rejoint Silent Witness à partir de la saison 16, en 2013. Depuis, elle incarne dans la série portée par Emilia Fox le personnage de Clarissa Mullery, impertinente assistante de l'expert médico-légal Jack Hodgson, joué par David Caves. À la ville, l'actrice est en couple et pacsée depuis 2010 avec sa partenaire Jo.