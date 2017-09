Lizzy Caplan mariée : La star de Masters of Sex a dit "oui" à Tom Riley

Lizzy Caplan est une femme mariée. À 35 ans, la star de la série Masters of Sex a effectivement épousé celui qui partage sa vie depuis deux ans et demi, l'acteur et producteur anglais Tom Riley.

Les tourtereaux, qui ont commencé à se fréquenter janvier 2015, ont célébré leurs noces dimanche 3 septembre en Italie, à Ravello (sud de Naples). Selon le journal local Il Vescovado, l'actrice américaine et le comédien de 36 ans ont ainsi pu compter sur la présence de plusieurs amis célèbres, dont James Marsden (partenaire de Lizzy dans le film Bachelorette), Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Dianna Agron, Dave Franco, Octavia Spencer ou encore Laura Haddock (partenaire de Tom Riley dans la série Da Vinci's Demons).

Sur Instagram, Tom Riley a par ailleurs publié un premier cliché où l'on voit les jeunes mariés en plein fou rire sur une pelouse avec leurs invités. "Celle-ci me semble appropriée. Elle fera une première épouse satisfaisante", a-t-il écrit avec humour.