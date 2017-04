Loana : Amincie et amoureuse auprès de son chéri Phil

Après une longue période au cours de laquelle elle semblait au fond du trou, Loana renaît de ses cendres. La star du petit écran, récemment vue dans le programme Les Anges 9, a retrouvé l'amour et prend soin d'elle.

Le 12 avril, c'est avec un large sourire aux lèvres que l'on pouvait repérer Loana dans les allées et les coulisses de la représentation du cirque Pinder, à l'occasion d'une soirée spéciale Soupe En Scène (imaginée par le Chef Fabrice Bonnot au profit de l'association lyonnaise le Foyer Notre-Dame des sans-abri), à Lyon. Détendue et joyeuse, l'ex-lofteuse affichait une silhouette véritablement amincie, elle qui avait confié être montée "jusqu'à 120 kilos" et qui avait eu recours à un moment au coup de pouce de la médecine.

La jeune femme était accompagnée de son nouveau compagnon Phil Storm, avec lequel elle a échangé un baiser devant l'objectif. Le couple a aussi pu croiser Eryl Prayer, un ami proche de Loana avec qui elle a sorti un single, et Martial Betirac, l'ancien présentateur du Mad Mag sur NRJ12 qui s'est lancé dans le one-man-show.

Thomas Montet