Loana, amoureuse de Phil : "J'ai l'impression de le materner un peu"

Loana a l'air enfin épanouie depuis qu'elle file le parfait amour avec Phil Storm.

Entre deux virées parisiennes et une escapade remarquée à Cannes où elle est apparue très amincie il y a quelques jours, l'icône de télé-réalité de 39 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères du 20 minutes suisse. A cette occasion, l'ex-bimbo en a dit un peu plus sur sa jolie relation amoureuse qui semble s'installer dans le temps !

Interrogée sur ce que lui apporte sa relation avec le beau Phil (mannequin de son état) au quotidien, Loana a renseigné avec enthousiasme : "Il m'épaule sur tout ce que je fais. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure et il est toujours présent. Avec lui, il n'y a pas d'embrouilles. On ne se dispute jamais. On ne veut passer que des moments de bonheur ensemble. On s'amuse comme des gamins de seize ans. J'aime cette fraîcheur qu'on a retrouvés tous les deux." Et d'indiquer sans langue de bois : "Il ne me conseille pas, c'est plutôt l'inverse ! Il m'encourage beaucoup, mais il me dit que j'ai bien plus d'expérience que lui. Il me demande donc souvent ce qu'il doit faire au sujet de sa vie professionnelle. Etonnamment, il n'a pas grande confiance en lui. J'ai l'impression de le materner un peu parfois."

Egalement questionnée sur ses projets, Loana a confié qu'elle allait sortir un nouveau livre l'an prochain. "Il devrait être disponible pour la Saint-Valentin, le 14 février. Ça sera une biographie de mes seize dernières années. Il s'est passé tellement de choses, autant merveilleuses que destructrices, qu'il faudrait presque écrire une encyclopédie en plusieurs volumes ! Je vais tout expliquer sans rien cacher", a-t-elle assuré.

Le rendez-vous est pris !