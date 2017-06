Loana : Après la polémique pour sa pub "grossophobe", elle réagit !

Embauchée par l'enseigne Gifi pour une publicité avec l'animateur Benjamin Castaldi, qu'elle connaît grâce à l'émission Loft Story, Loana ne s'attendait pas à faire polémique. En effet, nombreux sont les internautes à avoir trouvé la publicité "grossophobe" et "sexiste". Elle répond...

Sur Instagram, la vedette du petit écran a voulu réagir au bad buzz de sa publicité pour un jacuzzi. "Je déplore toutes ces polémiques autour du clip publicitaire que j'ai fait avec Benjamin et la ravissante Kelly.. Il n'est en rien ni sexiste, ni "grossophobe". Je ne porte en rien à l'atteinte de la femme et encore moins des personnes rondes.. Juste un peu d'humour et de l'autodérision ME concernant et personne d'autres.. Me transformer en l'espace d'un instant en naïade magnifique n'a rien d'avilissant au contraire, j'en ai été très fière.. Quelle personne ayant perdu plus de 25kg, et en ayant subi des moqueries par rapport à l'esthétique durant des mois ne serait pas fière de pouvoir revenir en robe de bain (et faire un clin d'oeil amusé sur une scène de son passé...)", a-t-elle écrit.