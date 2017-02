Loana : Après son séjour à Miami pour Les Anges 9, elle se dévoile bébé !

Dans quelques jours, les téléspectateurs de NRJ12 pourront suivre les aventures de Loana à Miami dans Les Anges 9. En attendant, la blonde de 39 ans se fait de plus en plus active sur les réseaux sociaux et ce pour notre plus grand bonheur !

Lundi 20 février, la maman de Mindy (19 ans) qui attend de ses nouvelles a notamment dévoilé un cliché très mignon sur sa page Facebook officielle. Une archive personnelle, qui permet de découvrir un jeune bébé potelé qui adresse un immense sourire à l'objectif. "Devinez qui c'est ?", a demandé la star de Loft Story (M6) à ses fans. Bien entendu, tous ont reconnu l'ex-bimbo et icône de la télé-réalité. "Tu n'as pas changé", "Un bébé d'amour", "C'est toi ! Toujours aussi belle", "C'est toi ma belle Loana", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Récemment interrogée par nos confrères de Nice-Matin à propos de son retour dans Les Anges, Loana avait commenté : "Je dois apparaître dans une dizaine d'épisodes qui seront diffusés à partir de début mars sur NRJ12. J'ai passé une semaine de rêve. D'abord, parce que j'ai participé à des défis au profit de Sol en si, une association pour les enfants atteints par le VIH. Ensuite, parce que je suis devenue la marraine de tous ces jeunes qui m'ont accueillie mieux que Madonna. J'ai essayé de les valoriser en leur expliquant que, s'ils étaient là, c'est parce qu'ils avaient quelque chose de particulier."

Grâce à son nouveau passage dans Les Anges, Loana espère bien booster les ventes de son nouveau single sorti le 14 février 2017. En effet, la star a enregistré une reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley en compagnie de son ami Eryl Prayer, sosie du King de son état.