Loana "au naturel" : Elle affiche encore sa généreuse poitrine

La gagnante de la première saison de "Loft Story" a de nouveau publié une photo qui n'est pas passée inaperçue. Loana a posé "au naturel" et a partagé la photo sur Instagram et Twitter. L'occasion de mettre une fois de plus en avant son décolleté généreux.

Violette, la mère de Loana, se confie sur la vie de sa fille dans "Télé-réalité : Que sont-ils devenus" (TFX) le 19 juillet 2018. Loana se confie sur son père et sa fille Mindy dans "Télé-réalité : Que sont-ils devenus ?" (TFX) le 19 juillet 2018. Loana dans "C à vous" le 6 mars 2018. Loana parle mariage. Emission le "Mad Mag" sur NRJ12. Le 30 août 2017. Photo : BestImage. Loana réagit à la polémique de sa pub Gifi avec Benjamin Castaldi, par téléphone avec l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) le 29 juin 2017. Loana dans la cabine abandonnée de Fort Boyard, épisode diffusé le 1er juillet sur France 2. Loana retrouve Benjamin Castaldi sur le plateau du "Repley de la semaine" (CStar), le 17 mars 2017. Loana en couple, se confie dans le "Mad Mag", lundi 13 mars 2017, NRJ12 Loana lors de son arrivée dans la villa des Anges 9 de NRJ12. Février 2017. Loana en interview exclusive pour Purepeople.com avec Laurent Argelier, le 20 avril 2016. Elle évoque la giffle de JoeyStarr administrée à Gilles Verdez.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook