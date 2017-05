Loana : Baiser fougueux à son chéri Phil !

Loana est une femme bien dans ses chaussures et cela, elle le doit à Cupidon ! L'ancienne star de Loft Story, qui semblait mal en point il y a encore quelques mois, renaît de ses cendres auprès de son nouveau chéri Phil. L'icône du petit écran, récemment vue dans le programme Les Anges 9, semble folle amoureuse et le montre..

Le 12 avril, c'est avec un large sourire aux lèvres que l'on pouvait repérer Loana dans les allées et les coulisses de la représentation du cirque Pinder donnée à Lyon à l'occasion d'une soirée spéciale Soupe En Scène (imaginée par le Chef Fabrice Bonnot au profit de l'association lyonnaise le Foyer Notre-Dame des sans-abri). Détendue et joyeuse, l'ex-lofteuse affichait une silhouette véritablement amincie, elle qui avait confié être montée "jusqu'à 120 kilos" et qui avait eu recours à un moment au coup de pouce de la médecine.

Loana, marraine de l'événement, était accompagnée de son nouveau compagnon (et futur mari ?) Phil Storm, avec lequel elle a échangé des baisers fougueux devant les objectifs des photographes et sous l'oeil très amusé d'Eryl Prayer, ami proche de Loana avec qui elle a sorti un single. D'ailleurs, le duo a interprété Love me tender sur scène, devant le public. A l'issue de la soirée, Loana, qui est par ailleurs restée très proche de son ex Fred Cauvin, a rejoint Sophie Grenard pour la remise d'un chèque de 29 500 euros en faveur de l'association à l'honneur cette année.

