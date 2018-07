Loana balance sur les candidats de "La Villa des coeurs brisés 4"

À 40 ans, Loana opère un retour médiatique très scruté. Après avoir connu l'enfer à cause de ses différentes addictions, la jeune femme vit actuellement une véritable renaissance. Mieux dans ses baskets, elle n'arrive pourtant toujours pas à retrouver l'amour. Une situation pesante pour la plus romantique des candidates de télé-réalité.

Prête à se confronter ses problèmes, elle a donc décidé de participer à un programme sur TFX. Après Loft Story en 2001, Je suis une célébrité, sortez moi de là ! en 2006, Les Anges de la téléréalité 2 et 9, Loana s'est donc envolée en République dominicaine à l'hiver 2018 pour rejoindre la nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés, prévue pour être diffusée à la rentrée prochaine.

Sur Instagram, l'ancienne bimbo avait partagé quelques instants du tournage aux côtés de Sarah Lopez (Secret Story), Mélanie Dedigama (Secret Story), Vincent Shogun (Les Ch'tis) ou encore Virgil (Les Princes de l'amour) avec qui elle semblait avoir tissé des liens d'amitié. Pourtant, dans les colonnes de Var Matin, le son de cloche est bien différent !

Interrogée sur son retour à la télé, Loana explique ce qui l'a motivée : "Je fais tout et n'importe quoi pour rencontrer l'amour. Y compris de la télé-réalité." Cependant, elle ne s'attendait pas à autant de faux-semblant : "C'est un monde différent. La télé-réalité s'est professionnalisée. À notre époque, on s'amusait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet, c'était tout juste. Aujourd'hui, quand ils s'affichent en maillot de bain, c'est pour faire de la promo. On a l'impression d'être à Broadway : ça rit et ça pleure sur commande. Si bien qu'au bout de trois semaines, je ne savais toujours pas avec qui je me trouvais : certaines personnes ne me disaient bonjour qu'une fois la caméra allumée !