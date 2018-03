Loana : Ce qui l'empêchait de participer à Danse avec les stars !

Loana est une nouvelle femme. Le 2 mars 2018, dix-sept ans après sa participation au Loft, la belle blonde de 40 ans est apparue métamorphosée en couverture du magazine Elle à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Si dure est la nuit, si tendre est la vie.

Ses problèmes de poids étant désormais derrière elle, Loana s'autorise à rêver de participer à une émission qu'elle apprécie énormément : Danse avec les stars. Mais cela ne lui serait pas venu à l'idée si elle avait toujours ses kilos de l'époque. La raison ? EnjoyPhoenix, qu'elle a croisée lors d'un tournage de Fort Boyard, lui a admis que c'était très fatiguant physiquement.

"L'année dernière, j'ai refusé Danse Avec Les Stars. Je me trouvais trop grosse, j'aurais été ridicule ! Si on me la propose cette année, je dirai oui", a-t-elle admis à l'occasion d'un Facebook Live avec Télé Loisirs. La production est prévenue !

Pour rappel, Loana est passée de 112 kilos à 86 kilos en juillet 2017 grâce à une sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac. Par la suite, elle a encore fondu comme neige au soleil. Une métamorphose qu'elle n'a pas hésité à partager avec ses fans, sur les réseaux sociaux, en postant des photos de sa transformation.