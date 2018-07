Loana, célibataire en quête d'amour : "Je ne me fais jamais aborder"

Loana ferait-elle peur aux hommes ?

Interrogée par nos confrères de Var Matin, la star de télé-réalité de 41 ans révélée par Loft Story en 2001 sur M6 a accepté de parler de son célibat sans langue de bois.

"Côté coeur, il ne se passe rien depuis 2015. Je crois que j'ai peur d'être avec quelqu'un qui serait avec moi pour de mauvaises raisons. Je ne veux plus d'un amour à sens unique", a assuré celle que l'on retrouvera prochainement dans la 4e saison de La Villa des coeurs brisés sur TFX. Et, lorsqu'il lui ai demandé si elle ne serait pas par hasard quelque peu invivable, la maman de Mindy et grand-mère de Maëlysse de répondre : "Je ne pense pas ! L'homme qui partage ma vie peut faire ce qu'il veut. J'ai beaucoup appris avec le temps et j'ai cessé d'être jalouse. Étant tombée sur quelqu'un qui l'était, j'ai compris. j'ai compris le mal qu'il me faisait et le mal qu'il se faisait. Aujourd'hui, une belle histoire d'amour, j'en ai besoin, ça me manque. Mais peut-être que les hommes ont peur de moi ? Je ne me fais jamais aborder. En même temps, quand je sors, c'est au Glam. Une boîte gay, à Nice..."

De manière plus générale, Loana va bien – malgré le refus persistant de sa fille de la voir – et le fait savoir. "J'ai l'impression d'avoir repris ma vie en main. Le livre en mars [son autobiographie Si dure est la nuit, si tendre est la vie, NDLR] et ce boom médiatique incroyable avec LCI, Laurence Ferrari, C à vous... Moi, d'habitude, je fais plutôt TPMP et c'est normal. pour la première fois, j'ai été accueillie dans des grands magazines d'information et j'y avais ma place. Et puis, cette couverture de Elle avec ces photos, très belles. Une fierté", a-t-elle indiqué.