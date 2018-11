Loana célibataire : Pourquoi ses compagnons "ne restent pas"...

Après plusieurs histoires d'amour tumultueuses, Loana est un coeur à prendre. Sur le plateau de TPMP People (C8) vendredi 16 novembre 2018, la grande gagnante de Loft Story en 2001 révèle être célibataire et à la recherche de l'homme qui partagera sa vie. Toujours face à Matthieu Delormeau et son équipe, Loana révèle ce qui bloque ses prétendants.

"Tu fais peur aux hommes !", lance l'animateur à son invitée. Une affirmation que la principale intéressée confirme. "Il faut qu'il soit préparé le monsieur. C'est pour ça qu'ils ne restent pas... La pression, quoi !", lance-t-elle. Et d'indiquer que sa notoriété l'empêche d'avoir une vie amoureuse stable.

Bien décidée à trouver la perle rare, Loana profite de ce moment à l'antenne de C8 pour lancer un appel. Celle qui a participé à La Villa des coeurs brisés 4 (TFX) est à la recherche d'un homme, et elle a un critère bien précis. Il faut que son prétendant ait "une petite trentaine". "Je suis une cougar", s'amuse-t-elle.

Rappelons que Loana a vécu une histoire d'amour particulière avec Frédéric Cauvin. Après plusieurs séparations et scandales, le couple s'est définitivement séparé en 2016. Un an plus tard, la maman de Mindy annonçait roucouler dans les bras d'un nouvel amant, Phil Storm. En réalité, ce dernier était gay et même marié ! Aujourd'hui, Loana cherche l'amour. À bon entendeur...