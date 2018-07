Loana : Comment sa participation à Loft Story a bouleversé la vie de sa maman

Jeudi 19 juillet 2018, Loana s'est confiée sur sa vie après sa sortie de Loft Story dans Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? (TFX). Si elle a révélé son désir de revoir son père après plus de vingt ans, la star de 40 ans n'a jamais perdu le soutien de sa mère, Violette. Cette dernière s'est d'ailleurs exprimée sur cette période difficile qui a chamboulé son quotidien.

"Quatre jours après qu'elle soit rentrée dans le Loft, je ne pouvais plus aller travailler", a assuré Violette. La mère de Loana était sans cesse contactée par les médias : "C'était impossible, j'avais les journalistes en continu derrière moi." La pression médiatique était telle qu'elle n'arrivait plus à faire ses courses tranquillement.

Fort heureusement, aujourd'hui, les choses ont changé. "On arrive à garder notre petite vie. C'est plus facile maintenant parce qu'on se protège bien plus. À la sortie du Loft, ce n'était pas possible", a conclu Violette.

Hier soir, Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? a attiré 435 000 téléspectateurs sur TFX, soit 2,4% du public.