Loana dans "Les Anges 9" : L'icône de télé-réalité s'est envolée pour Miami

C'est une rumeur qui enflait depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, Loana serait en partance pour les Etats-Unis afin de participer au tournage des Anges 9 de NRJ12.

Selon nos informations, Loana a en fait d'ores et déjà quitté l'Hexagone afin de rejoindre Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim Glow (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan Zidane (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) dans une sublime villa à Miami.

Grâce à cette nouvelle exposition, Loana espère bien booster les ventes de son prochain single qui sortira le 14 février 2017. En effet, après avoir cartonné en 2001 avec le titre Comme je t'aime, la gagnante de Loft Story (M6) - qui avait aussi chanté La Madrague en 2010 - a enregistré une reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley en compagnie de son ami Eryl Prayer, sosie du King de son état.

Pour rappel, Loana avait déjà participé à la deuxième saison des Anges de la télé-réalité aux côtés de Julie Ricci, Brandon de l'Île de la tentation, Caroline Receveur, Daniela Martins, Sofiane de la Star Academy 4 ou encore d'Amélie Neten. Son objectif professionnel était alors de "retrouver la forme" !

Les Anges 9, c'est à partir du 6 février prochain sur NRJ12 !