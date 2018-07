Loana de nouveau heureuse et soutenue : "Je n'ai jamais menti"

C'est en 2001 que Loana se fait connaître du grand public grâce à sa participation dans la première édition de Loft Story (M6). Depuis sa victoire, la première star de la télé-réalité est restée dans le coeur des Français. Alors qu'elle s'apprête à faire sensation dans la saison 4 de La Villa des coeurs brisés (TFX), la belle blonde s'étonne toujours du soutien de ses fans qui lui sont restés fidèles.

Lors d'une interview avec nos confrères de Potins.net, Loana n'en revient toujours pas de sa popularité : "Je n'ai pas de secret. Je ne vois pas de raison particulière. Je suis encore étonnée que les gens s'intéressent encore à moi." Malgré les moments difficiles de sa vie, celle qui a participé aux Anges 9 (NRJ12) est très reconnaissante. "Les gens m'aiment beaucoup. J'ai grandi avec eux. Je représente, je crois, un moment de leur vie. J'ai toujours été soutenue. Même quand je n'étais pas bien, les gens me soutenaient beaucoup, dans la rue par exemple, on pouvait me dire 'allez Loana, ça va aller'", a-t-elle déclaré.

"La notoriété m'a aidér, je n'ai jamais eu de critiques, une mauvaise parole. J'ai aussi beaucoup partagé avec eux, je n'ai jamais menti sur ce que j'étais. J'ai dévoilé mes faiblesses", a-t-elle conclu.

Interview à retrouver en intégralité sur le site Potins.net.