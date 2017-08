Loana de plus en plus amincie : La photo choc de sa transformation !

"Même si ça s'arrêtait là, ça m'irait parce que j'ai l'impression de revivre", a déclaré Loana à Gala en juillet dernier à propos de son importante perte de poids. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a quelques heures, la gagnante de Loft Story a dévoilé une nouvelle photo d'elle qui prouve qu'elle a encore fondu !

Eh oui, celle qui poste régulièrement des clichés d'elle sur les réseaux sociaux prend souvent soin de ne pas montrer son corps. Mais elle a bien tort ! Car la blonde qui fêtera ses 40 ans demain (mercredi 30 août) a visiblement encore perdu de nombreux kilos. Mardi 29 août, l'amoureuse de Phil Storm qui était encore hier avec lui à Saint-Tropez a posté une photo d'elle prise au bord de la mer. On la voit pour une fois en entier, assise sur un rocher, regardant vers l'horizon. Et force est de constater que, moulée dans un pantalon noir et un top au motif léopard, Loana a encore énormément minci.