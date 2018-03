Loana, de violents SMS de son ex dévoilés : "Je n'en peux plus, ça me détruit"

Toujours sur le même post, l'ancienne star de télé-réalité a dévoilé des SMS d'un certain "Didou" qui semble être le surnom de son ex Frédéric comme l'indique la photo. Fou de rage, ce dernier annonce son intention de porter plainte "pour diffamation et pour la photo" de lui qui se trouve dans le carnet photo du livre de Loana. "Commence à sortir ton chéquier. Je ne te ferai pas de cadeau", poursuit-il. Et de s'attaquer au physique de la jeune femme, estimant qu'elle est "moche comme un pou". Enfin, les SMS sont de plus en plus violents puisque sont par la suite évoquées les différentes tentatives de suicide de Loana. "Suicide-toi vraiment. J'ai honte d'avoir partagé ta vie", peut-on par exemple lire. Mais que s'est-il passé entre les deux ex pour que Fred Cauvin en arrive à un tel niveau de rage ?

Loana n'apporte pas la réponse, mais réagit à ces messages en légende : "Je n'en peux plus, ça me détruit : menaces, insultes... C'est ce que je reçois depuis une semaine et qui me rend malade. Invivable, inhumain, inacceptable... Je n'arrive pas à comprendre mais c'est bien réel... C'est au-delà de tout ce que personne ne peut supporter... Je voulais passer à autre chose en faisant mon livre, tourner la page sur mon passé et commencer une vie nouvelle..."

De son côté, Fred Cauvin a publié sur Facebook le 14 mars 2018 le prénom de Loana suivi du sien accompagnés de deux smileys : le premier représentant un coeur brisé et le second un bonhomme triste. Puis, quelques minutes après les nouvelles révélations de Loana, ce dernier a été interpellé en commentaire de sa dernière photo sur Facebook quant à la véracité des SMS dévoilés. "Avez-vous réellement écrit ces messages ?", lui demande-t-on. Et Fred Cauvin de répondre : "Bien sûr que non, c'est une fois de plus pour faire parler d'elle, pour faire du buzz. On ne sait même pas c'est qui ce Didou."

Une sombre affaire qui s'éclaircira certainement dans les prochains jours...