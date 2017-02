Loana déçue, sa fille Mindy reste distante : "Elle ne répond jamais..."

Loana Petucciani est un peu déçue. Alors qu'elle pensait pouvoir revoir prochainement sa fille Mindy (18 ans), la célèbre blonde de 39 ans actuellement sur le tournage des Anges de la télé-réalité 9 à Miami (NRJ12) a fait savoir qu'elle n'avait plus de nouvelles de la jeune fille...

C'est à nos confrères du magazine Closer que Loana a accepté de dire un mot sur leur réconciliation qui serait malheureusement "au point mort". "Je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai beau lui avoir écrit, envoyé des photos de moi, de nous quand elle était enfant. Elle ne répond jamais", a-t-elle commenté. Un silence d'autant plus étonnant que notre Loana nationale s'était rapprochée d'elle géographiquement pour faciliter leurs retrouvailles. "Pour elle, je me suis réinstallée dans le sud (...) Mindy reste mon ombre au tableau", a-t-elle regretté.

Aux dernières nouvelles, Mindy avait obtenu son bac ES en juin dernier et souhaitait désormais venir en aide aux enfants abandonnés par leurs parents, un projet qui fait écho à son expérience personnelle. En effet, alors qu'elle n'était qu'un bébé, sa maman Loana l'a confiée à la DDASS. Ainsi a-t-elle vécu sept ans en famille d'accueil avant de retrouver son père, qui ignorait son existence pendant les premières années de sa vie. Un événement marquant sur lequel elle a souhaité s'épancher dans l'édition de Closer du 10 juin dernier.

"Maman, je suis ravie que tu ailles mieux. Je respecte tes choix. Dix-huit ans ont passé mais il est important que tu le saches, je ne t'en veux pas", avait-elle notamment déclaré à nos confrères.

Loana continue d'espérer que sa ville voudra bien, un jour, la revoir...