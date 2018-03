Loana en route pour La Villa des coeurs brisés 4 : La star incognito à Orly !

C'est parti ! Loana vient d'embarquer pour le tournage d'une nouvelle télé-réalité.

Après Loft Story sur M6 en 2001, Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! sur TF1 en 2006, Les Anges de la télé-réalité 2 et 9 sur NRJ12, la star de 40 ans vient de s'envoler pour la 4e édition de La Villa des coeurs brisés qui sera diffusée dans quelques mois sur TFX.

C'est vendredi 23 mars 2018 que celle qui a récemment publié sa deuxième autobiographie Si dure est la nuit, si tendre est la vie (éditions Plon) a été aperçue à l'aéroport de Paris-Orly, de plus en plus mince et très en beauté, avec ses nombreux bagages. Avant de se diriger vers son avion en partance pour Punta Cana en République dominicaine, Loana – qui arbore encore et toujours ses mèches roses préférées – a été vue tout sourire lors d'une conversation téléphonique... Bref, notre star de télé-réalité semblait de très bonne humeur !

On imagine aisément que ses peines de coeurs passées et sa récente mise en scène avec Phil Storm seront des sujets abordés par Lucie, la love coach, à l'occasion de cette émission de dating ! Rappelez-vous, lors de son passage dans Touche pas à mon poste sur C8 le 7 mars 2018, Loana avait déjà évoqué sa sympathie pour le programme de TFX. "Oui j'aime bien regarder les émissions de télé-réalité, mais je préfère La Villa des coeurs brisés", avait-elle lâché en plateau.

Sur place, Loana devrait croiser la route de Sarah Lopez, Mélanie Dedigama ou encore celle de Julia Paredes. Les noms de Julien Guirado, Cloé et Virgil des Marseillais, Jordan des Ch'tis, Vincent Shogun ou encore Jennyfer de The Island ont également été évoqués sans être confirmés pour le moment.