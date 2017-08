Loana enceinte à 19 ans : "J'ai fait un déni de grossesse"

Loana a connu la gloire en participant et en remportant la finale de Loft Story, première émission de télé-réalité diffusée en France en 2001. Suivra une terrible descente aux enfers, faites de mauvaises rencontres. A l'aube de ses 40 ans – le 30 août – et sereine avec son amoureux Phil, elle fait le point sur son parcours compliqué et se confie à France Dimanche. Elle revient ainsi sur un épisode douloureux de sa vie : l'arrivée de sa fille Mindy.

Mille et une choses ont été dites sur Loana Petrucciani. Elle a ainsi décidé d'aborder elle-même les épreuves qu'elle a vécues. Notamment sa relation avec son enfant, née d'une grossesse qu'elle n'avait pas désirée : "J'avais 19 ans à l'époque et j'ai fait un déni de grossesse. J'avais toujours mes règles, pas de ventre, mais des douleurs aux seins. Je suis donc allée voir mon gynéco qui a fait une échographie et m'a annoncée que j'étais enceinte de 4 mois et demi ! Comme il était trop tard pour avorter en France, je me suis tournée vers l'Espagne. Je ne voyais tellement pas d'avenir pour mon bébé et moi. Mais quand ils ont fait la dernière échographie avant l'intervention et que j'ai vu son petit profil, ses mains, ses pieds, son coeur qui battait... J'ai été bouleversée ! Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Mais je suis quand même allée là-bas, j'ai réfléchi pendant deux heures à l'aéroport et j'ai pris l'avion du retour."

Je ne pouvais compter sur personne.

Face à cette situation, Loana a voulu croire que les choses pouvaient s'arranger avec le papa et, boostée par sa grossesse, voyait un avenir heureux avec sa fille. Mais elle se rend compte que rien ne se déroule comme prévu. A la naissance, elle doit placer son bébé en pouponnière : "Je ne pouvais compter sur personne. Je me disais qu'elle serait mieux dans un foyer." Cependant, pour la récupérer, elle doit justifier d'une vie stable et assurer qu'elle ne va pas faire garder sa fille : "Mais expliquez-moi comment vous faites pour travailler si vous ne pouvez faire garder votre enfant ?" Employée dans une boîte de nuit comme go go danseuse, elle n'arrive pas à offrir le cadre voulu pour être avec sa fille.

Son père a repris la garde de sa petite-fille quand il découvre, à travers les médias, que le bébé était bien vivant : "Comme il m'avait jetée en me disant qu'il ne voulait plus entendre parler de nous, j'avais préféré lui dire qu'elle était morte." Il a depuis pris soin de sa petite Mindy. Aujourd'hui âgée de 19 ans, la jeune fille ne voit plus sa mère depuis qu'elle a 4 ans : "J'en crève", clame Loana...

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine France Dimanche du 4 août.