Loana encore attaquée par son ex : Confiante, elle lui répond !

Loana doit encore et toujours affronter des commentaires déplacés de son ex Frédéric Cauvin avec qui elle a été en couple jusqu'en 2016.

Dimanche 17 juin 2018, ce dernier a une nouvelle fois cru bon de donner son avis sur le comportement de la gagnante de Loft Story (M6) tandis que cette dernière publiait une nouvelle vidéo d'elle s'amusant avec un filtre Snapchat. "Délire enflammé. Je me suis bien amusée à me prendre pour un dragon. Drôle, amusant et sexy : rien de plus. Envie de vous faire partager mon délire enfantin. Bisous doux et bonne nuit !", avait indiqué Loana quelques instants plus tôt en légende de la vidéo où elle enchaîne les moues sexy, les mouvements de langue et les gros plans sur son généreux décolleté.

Face à ce spectacle, Frédéric Cauvin avait réagi : "Montrer tes seins, tu as de drôles de délires, tu ne changeras jamais." Ce à quoi Loana a aussitôt répondu : "C'est juste un délire rigolo... Toujours sage, de temps en temps, j'ai envie de folie... Il faut toujours que tu critiques... C'est dommage..." Nombreux sont les internautes à s'être demandé pourquoi Loana n'avait toujours pas pris le temps de bloquer son ex sur les réseaux sociaux...

Pour rappel, en mars dernier, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon), Fredéric Cauvin – dépeint péjorativement dans le livre – avait déjà été très virulent avec l'ex-bimbo, avant d'indiquer qu'il allait entamer une procédure juridique pour faire interdire la vente. Loana avait alors dévoilé des messages privés très durs écrits par son ex, notamment sur son physique ou sur ses nombreuses tentatives de suicide passées. "Suicide-toi vraiment. J'ai honte d'avoir partagé ta vie", pouvait-on notamment lire. Des déclarations auxquelles Loana avait réagi : "Je n'en peux plus, ça me détruit : menaces, insultes... C'est ce que je reçois depuis une semaine et qui me rend malade. Invivable, inhumain, inacceptable... Je n'arrive pas à comprendre mais c'est bien réel... C'est au-delà de tout ce que personne ne peut supporter... Je voulais passer à autre chose en faisant mon livre, tourner la page sur mon passé et commencer une vie nouvelle..."