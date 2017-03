Loana et Benjamin Castaldi : Les retrouvailles 16 ans après Loft Story !

Vendredi 17 mars, Loana était l'une des invités de Guillaume Pley dans Le Repley de la semaine sur CStar. Au cours de l'émission, la star de 39 ans a vu débarquer une vieille connaissance en plateau... Benjamin Castaldi !

En amont de ces retrouvailles, c'est d'abord dans une vidéo diffusée en plateau que le papa du joli Julien a pris la parole. "Salut Loana ! J'espère que tu vas bien, je suis désolé je peux pas être là ce soir mais tu as vu je te rends hommage quelque part car je me suis fait la coupe de cheveux de Steevy de l'époque du Loft. Je sais que les choses s'arrangent pour toi, que ça va mieux, que le ciel s'éclaircit donc ça ça me fait très plaisir et j'espère te croiser pour te faire un gros bisou en vrai, je t'embrasse !", lançait-il.

Quelques secondes plus tard, Benjamin Castaldi faisait évidemment son entrée sur le plateau de Guillaume Pley, avec un gros bouquet de fleurs, afin de serrer la célèbre blonde dans ses bras !

Pour rappel, la dernière fois que Benjamin Castaldi avait parlé de Loana à la télévision, c'était pour s'inquiéter dans Touche pas à mon poste (C8) de sa présence dans Les Anges 9 sur NRJ12. "Maintenant, revenir dans Les Anges, l'erreur pour elle, c'est qu'elle n'est plus dans cette télé-réalité-là, elle n'y appartient pas, donc elle va souffrir. À mon avis, on va encore s'en servir pour faire du buzz autour d'elle et je pense que ce n'est pas une bonne chose. En revanche, elle doit trouver une autre façon de s'exprimer et la musique en est une... ou autre chose !", avait-il estimé lundi 23 janvier.

Une position dont Loana avait avoué n'avoir "rien à faire" dans la foulée, lors de son passage dans le Grand Direct des médias sur Europe 1.

Les esprits se sont visiblement apaisés...

