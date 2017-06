Loana et Benjamin Castaldi : Leur pub, quinze ans après le Loft, fait polémique

Sur la Toile, tout le monde s'en donne à coeur joie, Gifi n'a pas que des idées de génie... Le 22 juin dernier, Benjamin Castaldi révélait un tout nouveau projet inattendu avec une personnalité de la télé qu'il connaît tout particulièrement bien : Loana.

Leur rencontre remonte à 2001 lors de la première édition du Loft remportée la jeune femme originaire de Cannes. C'est dans ce même programme de télé-réalité de M6 que Loana est l'héroïne, malgré elle, d'une séquence devenue culte : celle de la piscine avec Jean-Edouard. C'est sur cet incontournable du petit écran que Gifi a choisi de surfer pour vanter les mérites d'un jacuzzi, confiant la scénarisation de son spot à Benjamin Castaldi.

En robe de bain, pour ne pas trop exposer sa silhouette transformée qu'elle accepte pourtant de mieux en mieux, Loana plonge délicatement son pied dans un jacuzzi gonflable, un geste qui entraîne sa transformation aussi instantanée qu'inattendue. La candidate de télé-réalité dernièrement vue dans Les Anges 9 se mue alors en jeune sirène blonde aux multiples atouts, pour le plus grand plaisir de Benjamin Castaldi. Si la mise en scène se veut volontairement décalée, elle a surtout choqué.

De nombreux internautes crient en effet au sexisme et à la grossophobie. Pour preuve, les nombreux témoignages d'indignation laissés en commentaires de la publicité publiée sur la page Facebook de Gifi mais également sur Twitter. "Je suis la seule à trouver cette pub juste dégradante et horrible pour l'image de Loana et des femmes en général ? GiFi des idées de génie je pense qu'il faut revoir votre slogan, je trouve ça abjecte", "Et le jacuzzi qui transforme les grossophobes sexistes en personnes douées de bon sens, vous le vendez aussi ?", "SEXISTE ET GROSSOPHOBE ! On peut remercier la marque de ne pas s'illustrer pour ses idées de génie mais par son sexisme affligeant !", peut-on lire sur Facebook. "Bonjour, je cherche un nouveau malaisomètre suite à l'explosion du mien à cause de la pub Gifi avec Loana et Benjamin Castaldi. Plz RT", "Le bon gros sexisme + grossophobie", sur Twitter.

Pour l'heure, ni Gifi ni Loana ou Benjamin Castaldi n'ont réagi à la polémique.