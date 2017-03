Loana et Jean-Edouard : Ce n'est pas dans la piscine qu'ils ont fait l'amour !

Loana + Jean-Edouard + une piscine = une des séquences les plus cultes de la télévision ! Nous sommes en 2001. M6 lance la première télé-réalité d'enfermement en France, Loft Story, et ces deux candidats s'accouplent, dans l'eau, face aux caméras. Si de nombreux Français ont été très choqués par cette scène, il n'empêche que quinze ans plus tard, tout le monde s'en souvient. Mieux, Loana a encore des confidences à faire sur ce moment si particulier.

Dans son interview accordée au magazine Public, la gagnante du fameux programme, de retour aujourd'hui à la télévision dans les Anges 9, a avoué avoir déjà revu la séquence. Mais, contrairement à ce pensent la plupart des Français, ce n'est pas dans l'eau qu'elle a vraiment pris son pied avec son ex devenu comédien et DJ. "On s'est juste chauffés dans la piscine ! L'amour, on l'a fait dans la chambre, on s'est régalés !", corrige celle qui continue de perdre du poids, sans préciser si l'acte sexuel a eu lieu une ou plusieurs fois.

La star de 39 ans, qui n'a pas eu beaucoup de chance en amour jusqu'ici, était en tout cas "folle" de Jean-Edouard à l'époque. À tel point d'ailleurs que, seize ans après les faits, Loana confie que le beau blond "a inspiré les paroles de Comme je t'aime [son single, NDLR]."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Loana dans le magazine Public en kiosques le 3 mars 2017.