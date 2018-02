Loana et la cocaïne : "Une seule chose m'importait : mes doses"

Mercredi 28 février 2018, le magazine ELLE a fait sensation en dévoilant la couverture de son numéro à paraître vendredi 2 mars. La raison ? On peut y avoir Loana transformée et plus amincie que jamais. "17 ans après le Loft, Loana parle de sa renaissance après sa descente aux enfers", titre la parution, qui vient d'ailleurs de dévoiler sur son site des extraits choc de son deuxième livre, Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon, à paraître le 1er mars). On peut notamment y lire un passage sur son rapport, révolu, à la drogue.

"La cocaïne est une drogue terrifiante parce que, dès que j'en consomme, je me sens la reine du monde. (...) J'ai l'impression de vivre à cent à l'heure, nos nuits n'en finissent pas, nous n'arrêtons pas de nous aimer. Avec la délicieuse impression de n'avoir jamais été aussi bien dans ma vie, dans mon corps, je plane, je suis euphorique", se rappelle-t-elle.

Honnête sur ce passé sombre, celle qui a eu recours il y a quelques mois à une sleeve gastrectomie afin de perdre du poids assume entièrement avoir été accro et révèle sans détour : "Le pire : je ne me pose aucune question sur la profusion de cette marchandise dont la source n'a jamais l'air de s'épuiser. Comme par magie, les sachets apparaissent aux quatre coins de l'appartement. L'ennui, à présent, c'est que je ne suis plus en état de réfléchir à de tels détails. Une seule chose m'importe : mes doses."

Il y a peu, à Nice-Matin, Loana avait déclaré ne pas avoir eu de problèmes qu'avec des stupéfiants. L'alcool a aussi fait partie de sa vie : "La drogue a duré très peu de temps, mais j'en ai consommé beaucoup. C'est ce qui m'a fait tomber dans les antidépresseurs. (...) En 2014, j'ai bu un litre de whisky par jour pendant deux mois et demi : je commençais à 7h du matin."

De retour avec une belle actualité, la quadragénaire se montre plus en paix avec elle-même, comme en témoignent son nouveau look et sa nouvelle silhouette.