Loana et Phil : "Quand on se voit, les journées sont trop courtes"

Phil Storm (38 ans) est le nouvel amoureux de Loana. Si la star de Loft Story n'a jusqu'ici pas vraiment été chanceuse en amour, avec Phil, elle semble heureuse. Pour la première fois, le boyfriend de la star de 39 ans a accepté de s'adresser à la presse. Au site Voici, il en dit plus sur lui et sur sa rencontre avec Loana.

C'est en trouvant l'icône de la télé-réalité dans ses suggestions d'amis sur Face­book que le jeune homme, très investi dans le milieu associatif, est entré en contact avec elle. Très vite, ils n'ont eu de cesse de se parler et d'échanger des messages : "Ça n'arrêtait plus. On s'est finalement dit qu'on allait se rencontrer et on avait une appréhension comme tout le monde. Et il y a eu Soupe en scène, un événement caritatif à Lyon et Loana m'a dit : 'Ça serait bien que tu viennes.' J'y suis allé et on s'est rencontrés au Carl­ton. Ça a été la fusion !", déclare-t-il. Entre eux, le feeling est tellement bien passé qu'ils ont discuté toute la nuit ce soir-là.

Définissant Loana comme une femme "extrêmement loin de tous les mauvais préjugés", "très belle avec un coeur immense", Phil Storm confesse qu'ils sont aujourd'hui "inséparables" et que lui fait tout le temps des allers-retours pour la voir à Nice. "Si je n'ai pas de nouvelles d'elle, je suis dans l'inquiétude, dans le stress, je ne suis pas bien. Elle, pareil ! Elle attend tous les jours mon petit message du matin, celui du soir. Quand on se voit, les journées sont trop courtes", continue-t-il, évoquant leur relation fusionnelle.

Le duo est devenu si proche que Loana a même présenté Phil à sa maman et cette dernière l'adore. Loana, de son côté, a rencontré les amis de Phil mais pas encore sa mère, porteuse d'un handicap, qui vit dans un foyer. Un événement qui devrait se produire rapidement.