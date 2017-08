Loana et Phil Storm amoureux : Moment complice au large de Saint-Tropez !

Après sa rupture avec Frédéric Cauvin, Loana révélait an mars dernier avoir de nouveau trouvé le bonheur dans les bras de Phil Storm. Depuis, le couple semble filer le parfait amour. Entre déclarations enflammées et photos complices, ils ne se quittent plus... sauf pour les vacances. En effet, alors que la grande gagnante de Loft Story a passé quelques jours dans le Sud de la France, son chéri s'est quant à lui envolé pour Miami.

De retour en France, Phil Storm a retrouvé sa belle. Sur Instagram, les deux tourtereaux partagent alors leur joie d'être de nouveau à deux. Souriants, Loana et son compagnon prennent la pose sur un bateau, au large de Saint-Tropez. "Encore des moments merveilleux de complicité et de bonheur avec une personne extraordinaire, ma princesse", écrit Phil Storm.