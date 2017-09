Loana et Phil Storm : Après la rupture, ils s'expliquent publiquement...

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce 22 septembre. Entre Loana et Phil Storm, c'est terminé. Quelques heures après le message de la blonde, son ex-compagnon a lui aussi réagi.

En légende d'un cliché d'eux deux tout sourire et complices, le séduisant brun a fait part de sa douleur : "Mon coeur saigne d'avoir perdu mon amie. Tel un grand chêne centenaire qui a vu s'écouler des décennies, tu as dû, toi aussi ma Loana, affronter bien des intempéries au cours de ta vie : toutes ces années en sont le témoignage. J'ai été 'ton rayon de soleil' qui a tenté d'effacer ces moments si durs de ta vie."

Alors que Loana a laissé entendre dans son message que c'est lui qui avait mis un terme à leur relation, Phil Storm semble dire tout le contraire : "Ma Loana, tu vas tellement me manquer, un bout de moi part avec toi à jamais et pour l'éternité dans le souvenir de ces mois passés. Je te jure, je te promets, que jamais je ne t'oublierai. Pour toujours je t'aurai dans mon coeur, je garderai à jamais le souvenir inaltérable de nous. Tu vas me manquer. Je t'aime d'une amitié forte et nous devions nous dévoiler. Dire notre vérité. Tu as décidé aujourd'hui de l'annoncer. Nous avons toujours décidé ensemble de tout. Et cette fois, tu as fait le choix de le faire seule. De me laisser. Au travers d'une simple publication sur les réseaux... Je respecte ton choix et ta décision."

Serait-ce donc Loana qui a rompu ? Apparemment oui ! En tout cas, la décision ne semble pas dater d'aujourd'hui puisqu'il conclut : "Il était temps dire la vérité. Notre vérité. Notre secret. Jamais je n'étais intéressé par la Star que tu es et tu le sais. Ce qui est né entre nous, notre histoire, nos moments, il étaient vrais et sincères. Tu vas aussi me manquer. Pour toujours."