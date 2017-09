Loana et Phil Storm, la rupture : La star désespérée partage sa douleur

C'est une nouvelle terrible pour les fans. Loana n'est plus en couple avec Phil Storm. C'est elle-même qui l'a annoncé sur Instagram. En légende d'une photo du duo où elle apparaît radieuse dans les bras de son homme, la blonde a écrit un long message. "Tu me manques... Mon ami me manque terriblement... De nous, je n'ai que des souvenirs de joie, de fous rires et de discussions interminables où on refaisait le monde... Le nôtre... J'avais vraiment l'impression de n'être plus toute seule...", commence-t-elle, visiblement très peinée.

Puis, Loana écrit combien elle croyait en cette belle histoire d'amour : "Je ne nous pensais invincibles contre les autres... J'aurais décroché la lune pour te faire sourire, je t'ai juste acheté une étoile..."

Sensible et transparente, celle qui poursuit sa transformation physique n'a pas caché sa tristesse et l'importance que Phil Storm avait dans sa vie : "Avant, je n'avais besoin de personne, avant toi... Savoir depuis qu'il y avait une personne qui vous aime pour ce qu'on est vraiment, qui ne vous juge pas, pouvoir être soi-même.. Une épaule sur laquelle se reposer, c'était inestimable..."

Alors, que s'est-il passé ? À en croire la suite du message, c'est le comportement de Loana qui a amené son compagnon à rompre. Elle explique : "Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu dire ou faire qui t'emmène à tirer un trait sur tout ça.. J'ai eu tort en disant que je n'avais pas besoin de toi pour exister, j'ai besoin de toi pour beaucoup plus... Pour tellement de choses..."

Enfin, Loana conclut en laissant entendre qu'elle aimerait renouer avec son chéri : "J'ai longtemps attendu une étoile filante, cette nuit.. Pas dans le ciel, sur l'écran de mon portable... Je suppose qu'il va falloir que je m'y habitue... Ça va être difficile..."

Espérons pour l'attachante quadragénaire que son ex-compagnon reviendra vers elle. On croise les doigts !